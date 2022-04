Addormenta... ma non del tutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Addormenta... ma non del tutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : ANESTESIA PARZIALE

Significato/Curiosita : Addormenta... ma non del tutto

Metà gabbiano e metà serpente: il suo morso, velenoso, non è letale ma paralizza e addormenta per svariati minuti. nella quinta puntata se ne vedono sei...

Influenza la pressione parziale di ossigeno all'interno della miscela di gas, questo porta ad una variazione della pressione parziale di ossigeno all'interno... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Un... po addormenta to; addormenta per forza; C è chi le... conta per addormenta rsi; Processo di addormenta mento per evitare dolore; tutto fumo e niente __; Dorme tutto l inverno; tutto ciò che esiste in assoluto secondo i filosofi; Come porte non del tutto serrate;