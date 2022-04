È addetto alla guardia in carcere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È addetto alla guardia in carcere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : AGENTE DI CUSTODIA

Significato/Curiosita : E addetto alla guardia in carcere

Dei 2200 detenuti occuparono un'ala del carcere, prendendo in ostaggio 33 addetti del personale carcerario e iniziando le trattative con le autorità....

Degli agenti di custodia è stato un corpo militare del regno d'italia e poi della repubblica italiana attivo dal 1890 al 1990 con il compito di mantenere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

