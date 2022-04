Zucchine alla __, contorno tipico napoletano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zucchine alla __, contorno tipico napoletano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCAPECE

Significato/Curiosita : Zucchine alla __, contorno tipico napoletano

Le zucchine alla scapece sono un piatto tipico della cucina napoletana. sebbene una vecchia paraetimologia faccia risalire il termine scapece al latino...

La scapece gallipolina, che è una delle versioni dello scapece (chiamato regionalmente scabéggio), è un piatto tipico della cucina della città di gallipoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con zucchine; alla; contorno; tipico; napoletano; Vende cavoli e zucchine ; Pomodori, melanzane e zucchine lo sono da frutto; Opposta alla commedia; Il nome alla nascita di Muhammad Alì: __ Clay; Si può preparare ai funghi o alla milanese; In quello alla milanese ci va lo zafferano; Il contorno delle figure geometriche; contorno che si condisce; Bordo, contorno ; contorno di pagina stampata; tipico strumento a pizzico della jazz band; Albero affine alla papaya tipico dell America meridionale; Atipico in modo eccessivo; Il tipico strumento scozzese; Colle che ospita un noto quartiere napoletano ; Come il napoletano .. di Napoli; Lo è il napoletano ... di Napoli; Roberto, compianto cantante e chitarrista napoletano ; Cerca nelle Definizioni