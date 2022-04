Verso delle rondini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verso delle rondini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GARRITO

Significato/Curiosita : Verso delle rondini

Forma corporea generalmente simile a quella delle rondini ma diversa da quella degli altri passeroti . le rondini si sono adattate per la caccia agli insetti...

Cioè i suoi piccoli, «pigola» nonostante il verso della rondine sia il garrito, questo a simbolo dell'innocenza dei rondinini che sperano ancora nell'arrivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con verso; delle; rondini; Accompagna il cibo verso lo stomaco; Il verso dei bovini; In un luogo diverso ; Cosi è il verso ... pomposo; Cognome del Ministro delle Riforme sotto Renzi; Si crea sulla base delle descrizioni dei testimoni; L isola più festaiola delle greche Cicladi; Gruppi montuosi italiani delle Alpi orientali; Le hanno rondini e allodole; Chiacchierini come... le rondini ; Un noto avversario dei girondini ; Come la coda delle rondini ; Cerca nelle Definizioni