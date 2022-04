Vale 3,14 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vale 3,14. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Vale 3,14

Consumata in situ (ossia al punto di prelievo dell'utenza). il fattore medio vale 3,14 (anno 2013) per l'energia elettrica di rete degli stati nordamericani...

Significati, vedi pi greco (disambigua). il pi greco è una costante matematica, indicata con la lettera greca p {\displaystyle \pi } (pi), scelta in quanto...