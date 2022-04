Unità di misura anglosassone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura anglosassone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GALLONE

Significato/Curiosita : Unita di misura anglosassone

Erano conosciute come unità inglesi, un'evoluzione delle unità di misura romane e di quelle utilizzate dalle popolazioni anglosassoni. è stato a sua volta...

Particolare granaglie («corn gallon», «gallone da grano» o «dry gallon», «gallone secco»). durante i secoli la definizione di gallone è stata più volte aggiornata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

