Uccello mitologico che rinasce dalle sue ceneri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccello mitologico che rinasce dalle sue ceneri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FENICE

Significato/Curiosita : Uccello mitologico che rinasce dalle sue ceneri

"uccello di fuoco", è un uccello mitologico presente nel folklore di vari popoli considerato in grado di controllare il fuoco e di rinascere dalle proprie...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fenice (disambigua). la fenice (dal greco f latinizzato in phoenix, phoenicis, ossia "rosso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

