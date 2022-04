Torta salata francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Torta salata francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUICHE

Significato/Curiosita : Torta salata francese

Conosciuta anche come fainè, fainà (in ligure) o cecìna e torta di ceci, è una torta salata molto bassa, preparata con farina di ceci, acqua, sale e olio...

Porri, scalogni ecc.). la parola quiche deriva dal tedesco kuchen /'ku:xn/, che vuol dire in italiano "torta". la quiche lorraine /ki l'n/ (originaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

