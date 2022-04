Tende a depositarsi in lavatrici e lavastoviglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tende a depositarsi in lavatrici e lavastoviglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALCARE

Significato/Curiosita : Tende a depositarsi in lavatrici e lavastoviglie

Il calcare è una roccia sedimentaria il cui componente principale è rappresentato dal minerale calcite. i depositi di calcare, quindi il minerale stesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

