Il suo olio si usa in salute e bellezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo olio si usa in salute e bellezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RICINO

Significato/Curiosita : Il suo olio si usa in salute e bellezza



L'olio di ricino è un olio vegetale molto pregiato, che viene estratto dai semi della pianta del ricino (ricinus communis). trova numerosi impieghi, tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con olio; salute; bellezza; Tipo di cottura nell olio bollente; Brontolio lamentoso; Un pregiato olio d oliva; Petrolio a Dallas; In buona salute ; Pericoloso per la salute ; La caratteristica di arrecare danno alla salute ; Non sempre sa quanto vale la salute ; Negozio... di bellezza ; Prodotti di bellezza ; Paesaggi di particolare bellezza ; Donna d estrema bellezza ; Cerca nelle Definizioni