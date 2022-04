La sua capitale è Kiev - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua capitale è Kiev. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : UCRAINA

Significato/Curiosita : La sua capitale e kiev

Principale: kiev. kiev () (anche chiamata kiiv) è la più grande città e capitale dell'ucraina, nonchè capitale storica della rus' di kiev. kiev celebra...

Vedi ucraina (disambigua). coordinate: 49°n 32°e / 49°n 32°e49; 32 l'ucraina (pronunciato ucraìna /ukra'ina/ o ucràina /u'kraina/; in ucraino: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

