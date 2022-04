La spezia profumata sulla pizza marinara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La spezia profumata sulla pizza marinara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORIGANO

Significato/Curiosita : La spezia profumata sulla pizza marinara

Ventiquattro giugno è la festa di san giovanni battista, che è celebrata nelle marche con il rito di lavarsi il viso con acqua profumata, come in un rito di...

Dorate e lucide; origanum vulgare subsp. viridulum (martrin-donos) nyman (origano meridionale) - l'altezza di questa sottospecie varia da 4 a 7 dm; il ciclo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con spezia; profumata; sulla; pizza; marinara; spezia che si grattugia; La spezia ; Manzo spezia to rumeno che si affetta; spezia in semi o in polvere originaria della Siria; Polvere bianca e profumata usata dopo la doccia; Pagato profumata mente; Hanno merce profumata ; Un agrume dolce e dalla buccia profumata ; Si crea sulla base delle descrizioni dei testimoni; Si vede sulla testa delle ballerine classiche; Un anno... sulla torta; Si nota sulla pelle; Il tegame per la pizza ; Vi si cuoce la pizza ; Consegna la pizza a domicilio; Un ingrediente per la pizza ; Repubblica marinara più piccola e antica; Una Repubblica marinara ; Cerca nelle Definizioni