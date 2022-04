Serie TV con Genny e l Immortale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serie TV con Genny e l Immortale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GOMORRA

Significato/Curiosita : Serie tv con genny e l immortale

Compito di preparare suo figlio gennaro savastano, detto genny, al futuro ruolo di capo della famiglia, e il braccio destro lo sottopone a una prova iniziatica...

