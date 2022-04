Quello dentale può derivare da carie trascurate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello dentale può derivare da carie trascurate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASCESSO

Significato/Curiosita : Quello dentale puo derivare da carie trascurate

Gonfiore. le pustole e i foruncoli sono tipi di ascesso che spesso coinvolgono i follicoli piliferi. l'ascesso si differenzia dall'empiema perché l'empiema... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con quello; dentale; derivare; carie; trascurate; In quello alla milanese ci va lo zafferano; Angolo più ampio di quello retto; quello del Bernese è di grossa taglia; Ce quello della bilancia; C è quella dentale e quella di caffè; Nativi dell Africa nord-occidentale ; Lo Stato più occidentale dell Asia; La punta occidentale dell Inghilterra; Giungere da, derivare ; Teoria evoluzionistica che fa derivare una categoria di organismi da forme più primitive; Precarie tà, temporaneità; Il medico che cura carie e ascessi; Se è sana non ha carie ; Con ABI e CAB nelle coordinate bancarie ; trascurate zza nel vestire; La trascurate zza tipica del trasandato; Sono scure e da sole ma non sono le ragazze trascurate ; Cerca nelle Definizioni