Protegge il dito della sarta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protegge il dito della sarta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DITALE

Significato/Curiosita : Protegge il dito della sarta

Disambiguazione – "ditali" rimanda qui. se stai cercando il tipo di pasta, vedi ditali (pasta). il ditale è un piccolo oggetto usato per proteggere le... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Brian che ha esordito con i Roxy Music; Titolo di credito al portatore; Stordito , attonito; Impedito ... a cantare; Nome della secondogenita di William e Kate; La colomba lo è della pace; Aumento patologico della temperatura corporea; Città della poltrona Frau; Ne è esperta la sarta ; La sarta che disegnò elegantissimi tailleurs; Le gemelle della sarta ; Non ha segreti per la sarta ;