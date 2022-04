La protagonista del V Canto dell Inferno dantesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La protagonista del V Canto dell Inferno dantesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : FRANCESCA

Significato/Curiosita : La protagonista del v canto dell inferno dantesco

Divina foresta: studi danteschi, napoli, m. d'auria, 2006, isbn 978-88-7092-265-3. mario gabriele giordano, "il canto x dell''inferno'", in "riscontri",...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi francesca (disambigua). francesca è un nome proprio di persona italiano femminile. femminili... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

