Prezzo stabilito per un servizio - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : TARIFFA

Significato/Curiosita : Prezzo stabilito per un servizio

Fluttuazioni di prezzo stabilite di volta in volta dalla arera. per ciascuna area geografica, il servizio di maggior tutela è affidato ad un operatore, generalmente...

Potrebbero essere: tariffa doganale tariffa ferroviaria tariffa di igiene ambientale tariffa telefonica più, in generale si usa il termine tariffa nel mondo delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Potrebbero essere: tariffa doganale tariffa ferroviaria tariffa di igiene ambientale tariffa telefonica più, in generale si usa il termine tariffa nel mondo delle...