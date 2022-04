Piatto di mozzarella e pomodoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piatto di mozzarella e pomodoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAPRESE

Significato/Curiosita : Piatto di mozzarella e pomodoro

Pizza margherita è la tipica pizza napoletana, condita con pomodoro, mozzarella (tradizionalmente è usato il fior di latte, non quella di bufala), basilico...

Presenza del castello di caprese sono riferibili al 1082 quando apparteneva ai signori di galbino, sebbene il toponimo caprese è presente già in un documento... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

