Ha un piatto, e un box o una tenda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un piatto, e un box o una tenda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DOCCIA

Significato/Curiosita : Ha un piatto, e un box o una tenda

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi doccia (disambigua). si intende come doccia uno strumento che permette all'acqua di scivolare sopra... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con piatto; tenda; piatto di mozzarella e pomodoro; Osso piatto del torace; Un grande pesce piatto ; piatto di carne o pesce crudi; Con quello gonfiabile si dorme in tenda ; Il carrello per la tenda ; Dispositivo per tenda ggi; C è quel di Lana e quel di tenda ; Cerca nelle Definizioni