Per lavoro sfila in passerella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per lavoro sfila in passerella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MODELLA

Significato/Curiosita : Per lavoro sfila in passerella

Torna in passerella dopo quasi due anni di assenza e sfila a parigi per la collezione gold di vivienne westwood, chiudendo la sfilata. nel 2011 gira in puglia...

Un modello (modella al femminile) è la persona che un artista ritrae nella creazione della propria opera figurativa e, più in particolare, colui che per... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

