Osso piatto del torace - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : STERNO

Scapola, od omoplata, è un osso pari e simmetrico della spalla. si tratta di un osso piatto posto sulla superficie dorsale del torace che si estende dalla seconda...

lo sterno (dal gr. "st", 'petto' ) è un osso piatto e allungato,verticale...

