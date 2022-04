Non lo trattiene chi ha il raffreddore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non lo trattiene chi ha il raffreddore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STARNUTO

Significato/Curiosita : Non lo trattiene chi ha il raffreddore

Punizione nel laghetto: lo lasciano poi andare perché troppo debole per essere picchiato. nonostante questo il ragazzo non si trattiene dal dare una lezione...

5 m/s (16,2 km/h) e lo sbuffo emesso dallo starnuto arriverebbe fino a 60 cm di distanza visibile. lo starnuto è un atto indotto dall'attivazione di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

