Si mollano per partire in barca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mollano per partire in barca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ORMEGGI

Significato/Curiosita : Si mollano per partire in barca

Corde, facendo sì che i praticanti possano partire sostituendosi a coloro che sono caduti. non essendovi le onde create dalla barca, per eseguire le manovre...

L'ormeggio è l'insieme delle operazioni nautiche che si effettuano per rendere stabilmente ferma un'imbarcazione in un dato punto della costa (generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

