Li mette chi segna dei confini, anche astratti - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PALETTI

Significato/Curiosita : Li mette chi segna dei confini, anche astratti

Conoscenza nel senso più astratto e generale; la possibilità e il fondamento del conoscere umano, e i suoi oggetti più universali e astratti, quali l'essere,...

Riccardo paletti (milano, 15 giugno 1958 – montréal, 13 giugno 1982) è stato un pilota automobilistico italiano. figlio di gianna e arietto paletti, imprenditore... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

