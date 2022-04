Materiale isolante nocivo dall uso ormai vietato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale isolante nocivo dall uso ormai vietato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AMIANTO

Significato/Curiosita : Materiale isolante nocivo dall uso ormai vietato

Storia/storie di amianto, ediesse, roma 2012. anno particella anno fibra malattia professionale associazione italiana degli esposti ad amianto amiantifera... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

materiale isolante potenzialmente nocivo; Il materiale del filamento di certe lampadine; Immateriale , paradisiaco; materiale che in Italia è stato vietato; Materiale isolante potenzialmente nocivo; Quello espanso è un isolante ; Rivestiti con materiale isolante ; Gomma usata come isolante ; Materiale isolante potenzialmente nocivo ; Si dice d uno inetto e ozioso, addirittura nocivo ; Un vizio nocivo ; Minerale ignifugo dall'uso vietato perché nocivo