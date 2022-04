Malattia legata agli zuccheri nel sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Malattia legata agli zuccheri nel sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIABETE

malattie rare, per la maggior parte ereditarie, dovute a un'alterazione dell'attività di uno degli enzimi che sintetizzano il gruppo eme nel sangue....

Metaboliche comunemente definite "diabete", caratterizzate da alterazione della glicemia, vedi diabete mellito. diabete (dal greco antico daßt, diabètes... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con malattia; legata; agli; zuccheri; sangue; malattia virale causata dal morso del cane; Una malattia polmonare; malattia del midollo spinale; malattia che fa parte dei disturbi alimentari; È collegata a Bruxelles da un lungo canale; legata ad Amore nella storia di Apuleio; Persona corruttibile e molto legata al denaro; La colonna legata al film; Il Don antagonista di Renzo Tramagli no; Influenza trasmissibile dai volatili agli umani; Ai matrimoni si grida agli sposi; Dagli arti deformi; Residua negli zuccheri fici; Piante del Nord America dalla cui linfa si ricava uno sciroppo zuccheri no; Parte zuccheri na della Frutta; Una radice per lo zuccheri ficio; Creatura immaginaria che si nutre di sangue umano; La sua corteccia dà il sangue di drago; Ben cotta o al sangue ; Prefisso per sangue ; Cerca nelle Definizioni