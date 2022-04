A lui è dedicata la basilica del Vaticano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A lui è dedicata la basilica del Vaticano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SAN PIETRO

Significato/Curiosita : A lui e dedicata la basilica del vaticano

San pietro in vaticano, ufficialmente papale basilica maggiore di san pietro in vaticano, è una basilica cattolica della città del vaticano; simbolo dello...

Disambiguazione – "san pietro" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi san pietro (disambigua). simone detto pietro (betsaida, i secolo a... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Preghiera dedicata alla Madonna; Esposizione dedicata a un solo artista; Canzone di Paolo Conte dedicata a un noto ciclista; La pizzica a cui è dedicata una allegra notte nel Salento; La copertura della basilica romana di S. Pietro; La città della basilica ta con i celebri sassi; Un fiume della basilica ta; Spiaggia della basilica ta; Sono famose quelle affrescate da Raffaello in vaticano ; Come l Osservatore... del vaticano ; Dipinse il Giudizio Universale, in vaticano ; Un mirabile affresco di Raffaello in vaticano ;