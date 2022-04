Loggia coperta nella parte alta di un edificio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Loggia coperta nella parte alta di un edificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALTANA

Significato/Curiosita : Loggia coperta nella parte alta di un edificio

Del granduca. è detta anche loggia dei priori oppure loggia dell'orcagna, per via di una errata attribuzione ad andrea di cione, soprannominato orcagna...

Azienda, vedi altana (azienda). disambiguazione – se stai cercando il comune della romania nel distretto di sibiu, vedi alâna. l'altana, chiamata anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

