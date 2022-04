Lieve e piacevole sensazione di calore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lieve e piacevole sensazione di calore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEPORE

Significato/Curiosita : Lieve e piacevole sensazione di calore

Appare alla vista di colore blu/violetto e al contatto dà una lieve sensazione di piacevole freschezza che si diffonde nella mano e nel braccio. essa...

Una sorta di agiatezza e soprattutto un senso di stanchezza causato dal tepore di questo periodo annuale. anche se i due eventi non sembrerebbero molto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con lieve; piacevole; sensazione; calore; Sottile o lieve ; lieve , esile; Respirare lieve mente; Un lieve strato di zucchero a velo; Reso più piacevole e decorato; Rendere piacevole ; piacevole da guardare; La piacevole zza.... del panorama; Chiara, come una sensazione ; sensazione molesta e noiosa; sensazione olfattiva; Tale è la sensazione indefinibile; Usata in cucina per proteggere la mano dal calore ; Privi di calore ... o di cordialità; Il calore dell oratore; La propagazione del calore ; Cerca nelle Definizioni