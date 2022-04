Indica in strada il nome del negozio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica in strada il nome del negozio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INSEGNA

Significato/Curiosita : Indica in strada il nome del negozio

O si pronuncia u), è il termine con il quale si indica una strada o vicolo, anche porticato, tipico dei centri storici liguri. il termine deriverebbe dal...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi insegna (disambigua). un'insegna è l'emblema di un'autorità, specialmente governativa, oppure... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

