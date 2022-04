Si impugna nel tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si impugna nel tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si impugna nel tennis

Del giocatore che impugna la racchetta con la destra o alla sinistra quando la impugna con la sinistra. doppio - incontro in cui si fronteggiano due coppie...

Se stai cercando l'asse stradale del centro di milano, vedi racchetta (milano). la racchetta è l'attrezzo utilizzato in molte discipline atletiche come...