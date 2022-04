Gruppi montuosi italiani delle Alpi orientali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppi montuosi italiani delle Alpi orientali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DOLOMITI

Significato/Curiosita : Gruppi montuosi italiani delle alpi orientali

Svizzere. alpi centro-orientali: alpi retiche occidentali; alpi retiche orientali; alpi dei tauri occidentali; alpi dei tauri orientali; alpi di stiria...

Vedi dolomiti (disambigua). le dolomiti (dette anche monti pallidi, dolomiten in tedesco, dolomites in ladino, dolomitis in friulano, dolomiti in veneto)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

