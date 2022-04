Gli apostoli all ultima cena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli apostoli all ultima cena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DODICI

Significato/Curiosita : Gli apostoli all ultima cena

Vedi ultima cena (disambigua). ultima cena è il nome con il quale nella religione cristiana si indica solitamente la cena di gesù con gli apostoli durante...

Disambiguazione – "dodici apostoli" e "apostoli" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi apostolo (disambigua), apostoli (disambigua) e dodici apostoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

