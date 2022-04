Giungere a destinazione in aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giungere a destinazione in aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ATTERRARE

Significato/Curiosita : Giungere a destinazione in aereo

(in genere container) atte a poter essere facilmente spostate da un mezzo di trasporto (nave, camion, treno) all'altro per giungere a destinazione. caratteristica...

Grande stazione abitata dai primi anni del 2020. nel 2013 la cina ha fatto atterrare con successo la sonda chang'e 3 e il rover yutu sulla luna; vi è la previsione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con giungere; destinazione; aereo; giungere in centro; Faticare per raggiungere un obiettivo; Vertici da raggiungere ; Raggiungere la parità; Vagabondo senza destinazione ; Divisa secondo la destinazione ; Il numero che precisa la città di destinazione ; Il Grignani di destinazione paradiso; La partenza di un aereo ; L attraversa l aereo ; Un gruppo propulsore aereo ; Regolano l assetto dell aereo ; Cerca nelle Definizioni