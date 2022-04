Gioco di logica che prevede una griglia numerica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco di logica che prevede una griglia numerica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SUDOKU

Significato/Curiosita : Gioco di logica che prevede una griglia numerica

che in italiano vuol dire "sono consentiti solo numeri solitari") è un gioco di logica nel quale al giocatore o solutore viene proposta una griglia di...

Il sudoku, in giapponese ( sudoku), nome completo suji wa dokushin ni kagiru, che in italiano vuol dire "sono consentiti solo numeri solitari")... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

