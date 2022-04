Formazioni anomale... coi tentacoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formazioni anomale... coi tentacoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POLIPI

Significato/Curiosita : Formazioni anomale... coi tentacoli

Cefalopodi (i nautiloidi), carnivori molto mobili dotati di mascelle, tentacoli prensili con cui catturare e manipolare le prede, in grado di controllare...

Alcuni idrozoi lo stadio di medusa è assente e i polipi possono riprodursi con le due modalità. i polipi presentano simmetria radiale negli idrozoi e simmetria... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

