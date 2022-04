Il feto che arriva a termine con i piedi in basso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il feto che arriva a termine con i piedi in basso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PODALICO

Significato/Curiosita : Il feto che arriva a termine con i piedi in basso

Respiratori del feto sono necessari per la stimolazione dello sviluppo del polmone, piuttosto che per ottenere ossigeno. il cuore, le mani, i piedi, il cervello...

podalica possono essere partoriti dalla vagina con l'aiuto di una ostetrica, anche se attualmente la maggior parte dei bambini in posizione podalica sono...

Altre definizioni con feto; arriva; termine; piedi; basso; Uno stadio prima del feto ; Il fiume nel quale precipitò feto nte; Organo in comune tra feto e madre; Si usa per vedere il feto in gestazione; arriva a giugno e se ne va a settembre; I soldati che facevano gridare arriva no i nostri; arriva settimo su dieci concorrenti; arriva no fino al ginocchio; Trattato che si firma al termine di un conflitto; termine abbreviato per serie TV divertente ing; termine abbreviato per serie tv commedia ing; Pancia... con un breve termine ; Si portano ai piedi , ma non sono scarpe; Lo spiedi no di carne arabo; Viaggiatore di lunghe distanze a piedi ; Procede con i piedi di piombo; Incagliarsi nel basso fondale; Sciabolata dall alto verso il basso ; Così sono i veicoli con un basso CX; Nel calcio, tiro o passaggio basso ; Cerca nelle Definizioni