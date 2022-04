Eroe che ferì Afrodite nella guerra di Troia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eroe che ferì Afrodite nella guerra di Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIOMEDE

Significato/Curiosita : Eroe che feri afrodite nella guerra di troia

(cugino del re di troia priamo) e di afrodite/venere, dea della bellezza. principe dei dardani, partecipò alla guerra di troia dalla parte di priamo e dei...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi diomede (disambigua). diomede (in greco antico: dµd, diomdes) è un personaggio della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con eroe; ferì; afrodite; nella; guerra; troia; L eroe spagnolo Campeador; L eroe di Gotham City; Il leggendario eroe romano che impedì da solo, agli etruschi di Porsenna, di passare il ponte Sublicio; eroe per metà; Pittore francese che si trasferì a Tahiti; Una come afrodite ; Minerva e afrodite ; Fu amante di afrodite ; afrodite è quella dell amore; Tra bibbidi e bu nella formula magica; Secreta dalle ghiandole nella bocca; Il codice che vige nella foresta: legge della __; Tipo di tessuto con armatura a larghe cannella ture; Enrico, patriota della Prima guerra mondiale; Antiche navi da guerra ; Tale è la Svizzera rispetto a ogni guerra ; Chi l ha Scritto: guerra e pace; Il poema che canta la guerra di troia ; Sposò la bella che fu causa della guerra di troia ; Il profugo di troia ; Veggente coinvolto nel trucco del cavallo di troia ;