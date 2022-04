Lo erano le chiare e dolci acque del Petrarca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo erano le chiare e dolci acque del Petrarca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FRESCHE

Significato/Curiosita : Lo erano le chiare e dolci acque del petrarca

chiare, fresche et dolci acque è la canzone numero cxxvi (126) del canzoniere di francesco petrarca. fu scritta tra il 1340 e il 1341 e il poeta venne...

Chiare, fresche et dolci acque è la canzone numero cxxvi (126) del canzoniere di francesco petrarca. fu scritta tra il 1340 e il 1341 e il poeta venne... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

erano cento in una telenovela italiana; In quello alla milanese ci va lo zafferano ; Lo erano della plebe Tiberio e Caio Gracco; erano di piano in un film di Jane Campion; Sommosse... poco chiare ; Talmente liscio da potercisi specchiare ; Fare = cincischiare ; Improntare, marchiare ; Un bricco per dolci e calde bevande invernali; I dolci tipici di molte feste di compleanno; dolci ssimo ai sensi; Quella di pesce serve per addensare dolci ; Nacque come __ Clay e poi divenne Muhammad Alì; Famosa statua subacque a: Cristo degli __; Il Cristo degli __ è una famosa statua subacque a; Proiettile subacque o; Fenomeno culturale ispirato da petrarca ; Bassa... per il petrarca ; Il titolo che spettò anche al petrarca ; Il signore ai tempi di Dante e petrarca ;