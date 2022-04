Elettrodomestico usato per fare il bucato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elettrodomestico usato per fare il bucato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LAVATRICE

Significato/Curiosita : Elettrodomestico usato per fare il bucato

In detergenti acquosi, i tensioattivi (ad esempio il detersivo per bucato) vengono spesso aggiunti per consentire la dissoluzione di composti non polari...

O su lavatrice wikizionario contiene il lemma di dizionario «lavatrice» wikimedia commons contiene immagini o altri file su lavatrice lavatrice, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

