I daltonici ne confondono alcuni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I daltonici ne confondono alcuni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COLORI

Significato/Curiosita : I daltonici ne confondono alcuni

Evidente già durante l'infanzia. i colori che i bambini maggiormente confondono sono: il rosa con il grigio; l'arancione con il giallo; il bianco con...

Disambiguazione – "colori" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi colore (disambigua) o colori (disambigua). il colore è la percezione visiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con daltonici; confondono; alcuni; I daltonici non ne distinguono alcuni; Il crostaceo che molti confondono con l’astice; Si confondono spesso con i fischi; Si confondono nel clamore; Si uniscono per fare il perigonio in alcuni fiori; alcuni lo bevono al posto del caffe; alcuni insegnano; I pochi che esercitano il potere in alcuni regimi; Cerca nelle Definizioni