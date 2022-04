Si crea sulla base delle descrizioni dei testimoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si crea sulla base delle descrizioni dei testimoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IDENTIKIT

Significato/Curiosita : Si crea sulla base delle descrizioni dei testimoni

Costi relativi. si crea così il fondamento giuridico di una politica ambientale europea comune e il principio finito per costituire la base della politica...

identikit è un film diretto nel 1974 da giuseppe patroni griffi. una matura donna tedesca compie un viaggio a roma nel tentativo di liberarsi dalla depressione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

