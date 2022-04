Copricapo in pelliccia molto usato in Russia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Copricapo in pelliccia molto usato in Russia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COLBACCO

Significato/Curiosita : Copricapo in pelliccia molto usato in russia

Loro giubbe imbottite e per il singolare copricapo (colbacco) di pelliccia, ornato di penne, che portano in battaglia. intorno al 1550, complice il contatto...

Non farsi vedere dai nemici. il colbacco scuro - nero o grigio - è indossato sia dai civili che dai militari. colbacco di un soldato dell'esercito sovietico... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con copricapo; pelliccia; molto; usato; russia; copricapo del pontefice; Un copricapo senza visiera; copricapo messicano; copricapo degli ammiragli; Come la pelliccia del leopardo; Femmine... impelliccia te; Berretto di pelliccia ; Un roditore dormiglione dalla pregiata pelliccia ; Vaso a due manici molto usato nell antichità; Mammifero maculato dal collo molto lungo; Uccello tropicale dal becco molto grande; Ne ha molto il ricco; Vaso a due manici molto usato nell antichità; Veicolo da lavoro usato in agricoltura; Legnetto cilindrico usato per fare buche; Trambusto causato da una notizia scioccante; Vasta regione della russia con inverni freddissimi; Bagna russia e Iran; I Tedeschi vi subirono una sconfitta decisiva in russia ; Dà il nome al mare tra Norvegia e russia ; Cerca nelle Definizioni