Convoglia l acqua piovana dal tetto ai pluviali - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : GRONDAIA

Significato/Curiosita : Convoglia l acqua piovana dal tetto ai pluviali

Pochi centimetri dal bordo, una canaletta di raccolta, detta grondaia, che convoglia l'acqua in apposite tubazioni, dette pluviali, fino a raggiungere...

Progetto, vedi gronda di genova. disambiguazione – se stai cercando l'area di transizione della laguna di venezia, vedi gronda lagunare. la grondaia è un canale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

