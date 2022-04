Contrario di abbondante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contrario di abbondante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCARSO

Significato/Curiosita : Contrario di abbondante

Caducifoglie: ad un periodo di intensa attività biologica vegetale, con abbondante produzione di biomassa, della durata di circa sei mesi, segue un periodo...

Giorgio scarso – dirigente sportivo italiano jorge scarso – vescovo cattolico italiano paolo scarso – dirigente sportivo e arbitro di pugilato italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con contrario; abbondante; contrario di comica; Un contrario di oscurarsi; contrario di over; Il contrario di on; Non è abbondante e nemmeno eccellente; Si dice di guadagno... abbondante ; Un composto organico abbondante nel rosso d uovo; Ha un abbondante pelo; Cerca nelle Definizioni