Città tedesca... estiva per bambini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città tedesca... estiva per bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COLONIA

Significato/Curiosita : Citta tedesca... estiva per bambini

Federale di germania" e "repubblica federale tedesca" rimandano qui. se stai cercando lo stato tedesco occidentale esistito dal 24 maggio 1949 al 2 ottobre...

Di colonia: fu allora istituita colonia claudia ara agrippinensium ("la colonia di claudio e l'altare di agrippina") o, più semplicemente, colonia agrippina... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con città; tedesca; estiva; bambini; città natale dell artista inglese Banksy; La città dei fiori sede di un noto festival; città di nascita di Alfred Nobel; Principale città dell Olanda; Città tedesca della Renania Settentrionale-Vestfalia; Il nome della Seidel, nota scrittrice tedesca del 900; Storica regione tedesca ; Città tedesca che somiglia a una frase romanesca; Il festiva l della canzone italiana; La Città dei fiori sede di un noto festiva l; Nota canzone estiva : __, mare a forza nove; Il teatro in cui si tiene il Festiva l di Sanremo; Gioco di bambini che cantano danzando in cerchio; Lo chiedono in continuazione i bambini curiosi; Il primo amore dei bambini ; Ai bambini piace visitarlo; Cerca nelle Definizioni