Si chiede ad un altro utente di Facebook - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : AMICIZIA

Significato/Curiosita : Si chiede ad un altro utente di facebook

Che un utente di facebook considera come tali. secondo marlow, la parola “amici” in questo contesto appare un po' ambigua. alla curiosità di utenti che gli...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi amicizia (disambigua). con il termine amicizia si indica un tipo di relazione interpersonale, accompagnata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con chiede; altro; utente; facebook; Chi ci va... chiede una testata; chiede re che succede: cosa bolle in __; Si chiede bussando; Può richiede re punti; Trasferitosi da un altro Paese; L Asia Minore, con un altro nome; altro nome con cui è noto il pesce ippoglosso; Tutt altro che forti; L utente d un software; Il nome fittizio di un utente Internet; Digitare nome utente e password; L utente d un software; Mark __, il padre di facebook ; Quella di facebook raccoglie i post degli amici; I media come facebook e Instagram; I social come facebook ;