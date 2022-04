Animali spesso confusi con le piovre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animali spesso confusi con le piovre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POLIPI

Significato/Curiosita : Animali spesso confusi con le piovre

"dai molti piedi". il termine piovra deriva da pieuvre, forma dialettale normanna derivante dal latino polypus. spesso ci si riferisce al polpo utilizzando...

Alcuni idrozoi lo stadio di medusa è assente e i polipi possono riprodursi con le due modalità. i polipi presentano simmetria radiale negli idrozoi e simmetria... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

