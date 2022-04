Adatto, in possesso di requisiti adeguati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Adatto, in possesso di requisiti adeguati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IDONEO

Significato/Curiosita : Adatto, in possesso di requisiti adeguati

Competenti - al fine di consentire l'acquisto e/o la detenzione di armi o munizioni. come per il porto, la disciplina principale ed i requisiti sono indicati...

In teoria dei numeri, un numero idoneo (chiamato anche numero adatto, o numero confortevole) è un numero naturale che non può essere espresso nella forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con adatto; possesso; requisiti; adeguati; Capo di abbigliamento adatto a tutti; adatto al volo; adatto per spremute; È adatto per il picnic; Entra in possesso di quello che gli lasciano; possesso ri di un record; Venire in possesso per via di successione; Un possesso che è diviso in più parti; Fornite dei requisiti ; Dotato dei requisiti necessari; Possesso dei requisiti ; Dotato dei requisiti ; adeguati alle richieste; Meritevoli, adeguati ; Sufficienti, adeguati ; Inadeguati allo scopo; Cerca nelle Definizioni