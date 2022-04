Accompagna ovunque molti politici o persone note - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accompagna ovunque molti politici o persone note. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCORTA

Significato/Curiosita : Accompagna ovunque molti politici o persone note

Diceva: ricordate che non avremo più tolleranza. liberate i prigionieri politici o andrete tutti incontro a morte certa. combattenti anarchici americani...

Della sua scorta». il film racconta la vicenda di un magistrato che conduce un'inchiesta in sicilia, e le vicende degli uomini della sua scorta. fu presentato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

